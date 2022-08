De Wever sluit door aanslagen getroffen bedrijven: ‘Zolang er zichtbare linken zijn, zal de dreiging blijven’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft besloten om drie handelszaken, die recentelijk het doelwit waren van aanslagen door de cocaïnemaffia bestuurlijk te sluiten. ‘De eerlijke burger begrijpt niet waarom louche handelszaken open mogen blijven.’

De bedrijven die door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever gesloten worden, zijn handcarwash Bens Cars en horecazaak Pokebowl Place, twee ondernemingen van de geviseerde Borgerhoutse familie van Jamal Ben Saddik. Een aantal broers van de vechtsporter staan bekend als drugshandelaars. Zij zouden zijn verwikkeld in een conflict om een verdwenen lading cocaïne.

De familie Ben Saddik werd de voorbije weken herhaaldelijk het slachtoffer van brutale aanslagen met explosieven en vuurwapens. De reeks incidenten begon met een ontploffing aan de ouderlijke woning van Ben Saddik in de Zegepraalstraat op 1 juni. Daarna volgden twee beschietingen in de Zegepraalstraat, een beschieting in de De Winterstraat, beschietingen in de Frans Beirenslaan in Borsbeek en de Zegepraalstraat, een beschieting in de Rochusstraat aan Bens Car, een beschieting aan Poke Bowl Place aan de Stenenbrug en een aanslag met een brandbom tegen de gevel van Poke Bowl Place.

Geen enkele klant

Met de sluiting van Poke Bowl Place en Bens Cars neemt De Wever het zekere voor het onzekere. Bens Cars beschikt niet over een uitbatingsvergunning als handcarwash en is ook niet operationeel. Hetzelfde verhaal gaat op voor Poke Bowl Place, dat nooit een klant zou hebben ontvangen. De uitbater zou aan de stad hebben verzekerd de zaak niet te willen openen.

Om de openbare veiligheid en rust te beschermen besloot de burgemeester om beide zaken niet alleen tijdelijk te sluiten, maar ook te verplichten alle juridische en feitelijk waarneembare banden met de vorig uitbaters te doorbreken. ‘Zolang er zichtbare linken zijn tussen bedrijven en de familie, zal er een dreiging blijven’, zegt De Wever. ‘In het belang van de openbare orde gaan we daarom over tot sluiting.’

Pannenkoekenhuisje

De Wever neemt ook maatregelen tegen de familie El H., die de voorbije weken eveneens het doelwit was van aanvallen met vuurwapens en explosieven. De familie uit Berchem baat in de Volksstraat op het Zuid eethuis Stacks Pancakes uit. Het pannenkoekenhuisje werd in 2019 opgericht en werd in 2019 en 2020 al het doelwit van een granaataanslag. De afgelopen weken werd de familie El H. vier keer het slachtoffer van beschietingen en aanslagen met vuurwerkbommen. Drie feiten vonden plaats in de Deken De Winterstraat, waar de uitbater van Stacks Pancakes woont. Op 4 augustus ging een brandbom af aan Stacks Pancakes in de Volksstraat.

Ook hier meent De Wever dat de handelszaak een groot risico vormt voor de veiligheid en openbare orde. ‘Naast Stacks bevindt zich de inkom van een studentenverblijf met tien koten’, merkt De Wever op.

De eigenaar van het pand maakte tijdens een hoorzitting bij de stad duidelijk dat ze bereid is om een nieuwe huurder voor de handelsruimte te zoeken. De sluiting die de burgemeester oplegt, geldt minstens tot 15 september. De burgemeester beveelt ook dat de geviseerde familie alle waarneembare linken onmiddellijk verwijdert. ‘Het uithangbord moet verwijderd worden’, aldus De Wever. ‘Maar ook de andere waarneembare indicaties als horecazaak moeten worden verwijderd. De website moet offline gehaald worden en alle vermeldingen van adressen en openingsuren op zoekwebsites moeten worden weggehaald.’

Meer slagkracht

De Antwerpse burgemeester rekt naar eigen zeggen zijn bevoegdheden zo veel mogelijk op, om de veiligheid maximaal te garanderen. De Wever is al langer vragende partij om de lokale overheden meer juridische armslag te geven om bestuurlijk tegen criminele ondernemingen op te treden. In Nederland bestaat er al meer dan twintig jaar een BIBOB-wetgeving, die lokale overheden verregaande bevoegdheden geeft om op te treden tegen handelszaken die in handen zijn van criminelen.

‘De huidige mogelijkheden voor bestuurlijke handhaving zijn veel te beperkt’, aldus De Wever. ‘Lokale overheden moeten echt dringend meer slagkracht krijgen, want momenteel trekken we naar het front met een luchtkarabijn. Enkele jaren geleden vroeg ik om werk te maken van gewapend bestuur, zoals het uitbreiden van sluitingstermijnen en het voorzien van een breder kader om malafide handelszaken te weren. We maken ten volle gebruik van de mogelijkheden die we wél hebben, en is er in Antwerpen ook een bijzonder goede samenwerking met het parket om dossiers te stofferen. Maar het is dus nog steeds wachten op een wetsherziening, en dat is best frustrerend. Niet alleen voor lokale overheden, maar in de eerste plaats voor de eerlijke burger die niet begrijpt waarom louche zaken zomaar open kunnen blijven.’

De oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang willen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nu bevragen rond het aanhoudende drugsgeweld. Groen vraagt een themacommissie, terwijl Vlaams Belang zelfs pleit voor een extra gemeenteraad.