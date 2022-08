Langere file op Albertkanaal door aanhoudende droogte

Op het Albertkanaal gelden extra maatregelen als gevolg van de aanhoudende droogte. Dat meldt de Vlaamse Waterweg op zijn website en wordt bevestigd door woordvoerster Liliane Stinissen.

Op vijf van de zes sluizen geldt het zogenaamd gegroepeerd schutten. Dat wil zeggen dat de er gewacht wordt met versluizen tot er verschillende schepen klaarliggen. Zo gaat er minder water verloren. Alleen in Ham geldt deze beperking nog niet. Tot dusver was de maatregel van kracht aan twee sluizen.

De wachttijd loopt hierdoor op tot vier uur aan de sluizen van Wijnegem en Olen. Aan de andere drie (Hasselt, Diepenbeek en Genk) bedraagt de wachttijd twee uur.

Het Albertkanaal wordt gevoed door water uit de Maas en het debiet in die rivier ligt erg laag, zowat 35 kubieke meter per seconde. ‘Op het kanaal is de toestand wel nog niet zo precair dat er diepgangbeperkingen opgelegd moeten worden aan de schepen’, zegt Stinissen.

Donderdag komt de Vlaamse Droogtecommissie samen. Het is afwachten of er dan nog bijkomende maatregelen getroffen worden. De situatie in de Maas en het Albertkanaal wordt met argusogen gevolgd. Het kanaal is een belangrijke economische ader in Vlaanderen. Niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor drinkwatervoorziening en voor de bedrijven die erlangs liggen en er water uit putten voor hun werking.