Jacht op Trump kost Liz Cheney Republikeinse voorverkiezing in Wyoming

Liz Cheney heeft dinsdag de Republikeinse voorverkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden in de staat Wyoming verloren. De zittende kandidate moest in pro-Trump­uitdaagster Harriet Hageman haar meerdere erkennen.

De 56-jarige Cheney is erfgename van een belangrijke Republikeinse familie­dynastie én het boegbeeld van het interne verzet tegen Trump. Het maakte haar tot underdog in de voorverkiezingen in Wyoming. In de peilingen stond ze al meer dan 3o procent achter op Hageman en in de voorlopige resultaten blijft die afstand hetzelfde. Ruim 30 procent van de Republikeinse kiezers in Wyoming wil dat Cheney aanblijft als vertegenwoordiger van de staat in het Huis van Afgevaardigen, maar meer dan 60 procent ziet daar liever Hageman.

‘Deze voorverkiezing is over, maar nu begint het echte werk’, zei Cheney, nadat duidelijk werd dat ze de race verloren had. Ook benadrukte ze niet bereid te zijn ‘mee te gaan in de leugen van president Trump over de verkiezingen van 2020’ om een voorverkiezing te winnen. Een duidelijke sneer naar Hageman, die Trump in 2016 nog een ‘racist en xenofobisch’ noemde, maar hem in 2020 omschreef als ‘de beste president van haar leven’. Die draai - en het feit dat Cheney als een van tien Republikeinen voor het afzetten van Trump stemde - leverde Hageman in deze voorverkiezing de steun van de oud-president op.

Republikeinse aristocratie

Het verlies van Cheney zegt veel over de staat van haar partij anno 2022. Ze behoort tot de Republikeinse aristocratie. Haar vader is voormalig vicepresident Dick Cheney, een drijvende kracht achter de Amerikaanse invasie in Irak. Het programma waarmee Cheney in 2016 voor het eerst verkozen werd in hetzelfde district als haar vader, was mainstream Republikeins: voor steenkool en tegen het beleid van de Democratische president Barack Obama.

Maar zes jaar later is Cheney het gezicht geworden van het interne verzet bij de Republikeinen. Ze deelt de analyse van de Democraten dat ex-president Donald Trump een gevaar is voor de democratie en werd vicevoorzitster van de Congres-onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

‘De leugen dat de presidentsverkiezingen van 2020 zijn gestolen, is verraderlijk’, zei Cheney in de video die haar campagne afsloot. ‘Het is een deur die Donald Trump heeft geopend om Amerikanen te manipuleren om hun principes te laten varen, om hun vrijheid op te offeren, om geweld te rechtvaardigen, om de uitspraken van onze rechtbanken en de rechtsstaat te negeren. Dit is de erfenis van Donald Trump, maar het mag niet de toekomst van onze natie zijn.’

Tegen de achterban

Met die boodschap ging Cheney willens en wetens in tegen het Republikeinse kiespubliek in een staat die in 2020 overweldigend voor Trump stemde. Cheney’s ongelijke gevecht is een van de laatste grote tests voor Trumps greep op zijn partij in de voorverkiezingen voor de Midterms. Van de tien Republikeinse ­leden van het Huis van Afgevaardigden die na de Capitool-bestorming voor zijn impeachment stemden, hebben zeven ofwel hun voorverkiezing verloren, ofwel beslist niet deel te nemen.

Cheney behoorde lange tijd niet tot de hevigste Republikeinse anti-Trumpdissidenten. Maar nadat Trump had geprobeerd om het verkiezingsresultaat om te keren, ging ze voluit in het verzet. Daarvoor betaalde ze eerder al een prijs. Haar vooraanstaande positie binnen het Republikeinse leiderschap in het Huis van Afgevaardigden werd haar afgenomen. De Republikeinse Partij in Wyoming erkent haar sinds vorig jaar niet langer als een van haar leden. Ze staat onder bescherming wegens de vele bedreigingen die ze ontvangt.

Presidentiële ambities

Het leek haar niet te deren. Eric Edelman, een vriend van zowel Liz als Dick Cheney, suggereerde in The New Yorker dat beide Cheneys een belangrijke karaktertrek delen. Ze buigen niet voor de voorkeuren van de meerderheid, als ze denken dat die meerderheid ernaast zit. Dick Cheney bouwde als vicepresident gretig aan een motief voor een Amerikaanse inval in Irak op basis van gediscrediteerde verhalen. Toen hij afscheid nam als vicepresident, was hij maar bij 13 procent van de Amerikanen populair, maar alle kritiek gleed van hem af. ‘Een aantal kwaliteiten die progressieven ooit verafschuwden in de vicepresident, bewonderen ze nu in zijn dochter’, concludeerde het weekblad.

Over Trump zijn Liz en Dick het roerend eens. ‘Ze zal nooit iets belangrijker doen dan de poging leiden om te verzekeren dat Donald Trump nooit meer in de buurt komt van het Oval Office ’, zei de ex-vicepresident in een campagnespotje voor zijn dochter.

Tegelijk kan haar standpunt passen binnen haar langetermijnambities. Door zichzelf als anti-Trump te profileren, ondergroef Cheney haar eigen kansen in Wyoming. Maar tegelijk heeft ze een heldere pitch als ze in 2024 wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Al blijft de vraag hoeveel Republikeinse kiezers daar oren naar zullen hebben.