‘Das Boot’-regisseur Wolfgang Peterson overleden op 81-jarige leeftijd

Wolfgang Petersen, die de bekende en veelgeprezen Duitstalige film Das Boot regisseerde, is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn dood werd dinsdagavond bekendgemaakt door zijn productiemaatschappij. Hij stierf aan alvleesklierkanker omringd door zijn familie in zijn huis in Brentwood, een deel van Los Angeles.

Wolfgang Petersen bouwde een gestage carrière op in de Duitse TV en film. Zijn eerste grote hit scoorde hij in 1981 met het Tweede Wereldoorlog drama Das Boot. Het scenario is gebaseerd op de roman Das Boot uit 1973 van de Duitse auteur Lothar-Günther Buchheim. Door de verfilming werd de roman in heel West-Duitsland bekend.

Daarop volgden zes Oscar nominaties, die hem op de kaart zetten in Hollywood. Petersens eerste film in Hollywood was het fantasieavontuur The Neverending story uit 1984. De fantasyfilm is gebaseerd op het boek Het oneindige verhaal van Michael Ende. De regisseur staat bekend om zijn grenzeloze verbeeldingskracht, zijn oog voor detail en zijn vermogen om elke dollar uit een budget te persen en zo filmische ervaringen te creëren

Petersen werd in 1941 in Emden geboren en volgde een opleiding aan de Duitse Film- en Televisieacademie in Berlijn.

Sinds 1987 woonde de regisseur met zijn vrouw in Los Angeles.