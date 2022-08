Hoogspringer Carmoy plaatst zich foutloos voor finale

Op het EK atletiek heeft Thomas Carmoy zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen. Die vindt donderdag plaats.

Met een sprong over 2,21 meter heeft Thomas Carmoy (22) zich vanavond verzekerd van een plaats in de finale van het hoogspringen. De selectienorm was 2,28 meter, zijn persoonlijke record, maar toen slechts dertien deelnemers overbleven op 2,21 meter, werd de kwalificatie stopgezet.

Carmoy ging foutloos over die 2,21 meter, nadat hij ook voor 2,12 meter en 2,17 meter maar één poging nodig had gehad. Drie andere atleten deden even goed. In 2019 werd Carmoy Europees kampioen bij de U20. Vorig jaar veroverde hij brons op het EK indoor.

Kobe Vleminckx kon niet stunten in de halve finale van de 100 meter bij de mannen. Hij werd 7de in een tijd van 10”34.