Brons voor Belgische mannen in ploegkoers op EK baanwielrennen

Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche hebben op het slotnummer van het EK baanwielrennen in München brons gepakt in de ploegkoers. De Duitsers bleken ongenaakbaar.

Met brons was het de vijfde medaille voor ons land op het EK baanwielrennen. Eerder was er al zilver voor Robbe Ghys in de puntenkoers, tweemaal goud voor Lotte Kopecky en brons voor Jules Hesters.

Ghys en Van Den Bossche reden van meet af aan mee voor de medailles. Door de bijzonder hoge snelheid waarmee de duo’s rondreden, was een bonusronden nagenoeg uitgesloten. In een koers die meermaals opgeschrikt werd door valpartijen, leken onze landgenoten lang net naast het podium te grijpen.

Maar halfweg trokken onze landgenoten toch ten aanval. Met de hulp van de Fransen en de Duitsers werd er toch een bonusronde bij mekaar gereden. Vooral Nederland was daar de dupe van.

Voor het goud kwamen onze landgenoten nooit echt in aanmerking. Roger Kluge en Theo Reinhardt toonden zich bijzonder sterk en maakten elke aanval van de Fransen en de Belgen onschadelijk. Vervolgens kaapten ze ook nog eens heel wat punten weg in de sprints. Met meer dan 100 punten was hun zege dan ook meer dan verdiend te noemen. Ghys en Van den Bossche probeerden nog wel het zilver weg te kapen, maar Frankrijk kwam niet meer in de problemen.