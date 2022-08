Net geen medaille voor Nicky Degrendele op de keirin

Nicky Degrendele is er niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de keirin op het EK in München. Ze leek in een ideale positie te zitten, maar raakte nog ingesloten en finishte uiteindelijk op de meest ondankbare plaats.

Na een uitstekende halve finale lagen de kaarten gunstig voor Nicky Degrendele in de finale van de keirin, haar favoriete nummer. Toch begon de race niet optimaal. Degrendele kreeg bij de loting de minst gunstige baan om in te starten, maar leek zich halfweg koers uitstekend te positioneren voor een medaille.

Degrendele was aan het wachten om aan te gaan, maar raakte plots toch ingesloten. Het maakte dat ze niet haar ideale sprint kon rijden en uiteindelijk nog net gepasseerd werd door een Oekraïense. Onze landgenote moet zo dus tevreden zijn met een vierde plek.

“Ik heb gedaan wat ik kon doen, maar ik was net niet sterk genoeg’, klonk het teleurgesteld. ‘Maar het WK is er al over twee maanden, dus ik heb nog een kans. Dit is nog niet het belangrijkste toernooi. Zo’n vierde plek is altijd rot. In deze discipline is het verschil steeds zo klein. Ik heb gedaan wat ik kon doen en het was deze keer net niet. Volgende keer hopelijk wel.’

Degrendele, die eerder in München sneuvelde in de achtste finales van de sprint, lijkt nu wel terug van weggeweest. In 2018 werd ze wereldkampioene op de keirin, maar in de jaren daarop kon ze niet bevestigen.

Eerder dinsdag werd de ploegkoers bij de vrouwen gereden. Katrijn De Clercq (20) en Marith Vanhove (19) kregen daarin een kans om ervaring op te doen. Het Belgische duo eindigde op zes verliesronden van de Italiaanse winnaars Rachele Barbieri en Silvia Zanardi.

Dinsdagavond rijden ook de mannen hun ploegkoers. Voor België doen medaillekandidaten Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche mee.