Estland maakt komaf met Sovjetmonumenten in grensstad

Monumenten uit de periode toen Estland deel uitmaakte van de Sovjet-Unie zullen uit de stad Narva verdwijnen. Ze zaaien te veel verdeeldheid in een stad met een aanzienlijk aandeel Russische inwoners.

Hoewel monumentenbeheer een lokale bevoegdheid is in Estland, was het de eerste minister Kaja Kallas die meldde dat monumenten uit de Sovjettijd uit de straten van Narva zullen verdwijnen. Het lokale bestuur stond lang twijfelachtig tegenover de kwestie en slaagde er niet in om de knoop door te hakken. Daarom nam het nationale niveau de zaak in handen.

Met iets meer dan 50.000 inwoners geldt Narva als de op twee na grootste stad van het land. Ruim 80 procent van de inwoners bestaat uit etnische Russen. De stad ligt pal naast het Russische Ivangorod. De Vriendschapsbrug verbindt beide steden.

Estland vreest al langer dat het Kremlin greep wil krijgen op de Russen op zijn grondgebied. ‘Niemand wil dat een vijandige buur spanningen veroorzaakt in ons land’, zei Kallas terwijl ze duidelijk maakte dat de kwestie het lokale niveau overstijgt. In 2007 kwam het nog tot rellen met Russischsprekende jongeren toen een monument ter ere van het Rode Leger uit de hoofdstad Tallinn moest verdwijnen.

Tot 400 monumenten

Het monument dat de discussie deed oplaaien, was een Russische T-34-tank. Die staat sinds vanmorgen niet langer prominent op een sokkel naast de weg, maar is nu onderweg naar een oorlogsmuseum in de buurt van Tallinn. Ook gedenkstenen voor oorlogsslachtoffers zullen ‘neutraal’ worden gemaakt. Tegen het eind van het jaar zullen tweehonderd tot vierhonderd monumenten uit het Estse straatbeeld verdwijnen, belooft de regering.

De Vriendschapsbrug verbindt het Russische Ivangorod (links) met het Estse Narva (rechts). Foto: ap

Rusland reageert ontstemd op de beslissing van de Esten. De Russen vinden het een belediging voor de Sovjetstrijders die hun land van de nazi’s bevrijdden. Na de nazibezetting werd de Baltische staat ingelijfd in de Sovjet-Unie, waarna het in 1991 onafhankelijk werd. Estland werd daarna lid van de Navo en staat nu bekend als een land dat een harde lijn aanhoudt tegenover Moskou.

Eerder lanceerde Estland in tandem met het nabijgelegen Finland een oproep om het aantal visa richting Europa voor Russen drastisch terug te schroeven. Finland plakte daar vandaag een cijfer op: het land wil het aantal uitgereikte visa tot tien procent van het huidige aantal reduceren. Beide landen manen andere EU-lidstaten aan om ook de rem te zetten op visa. ‘Europa bezoeken is een privilege, geen mensenrecht’, klonk het bij de Estse eerste minister.