Twee van de allerduurste tv-series ooit gemaakt botsen de komende weken frontaal. Wie haalt de bovenhand, de draken van de Targaryens op HBO, of de duistere heer Sauron met zijn ringen op Prime?

Het is zover: maandag begint House of the dragon op Streamz, de langverwachte prequel van Game of thrones. Nog geen twee weken later, op 2 september, start Lord of the rings: The rings of power op Amazon ...