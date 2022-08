Dit najaar vier keer per week ‘De ideale wereld’

Het satirische Canvas-programma De ideale wereld krijgt met Ella Leyers niet alleen een nieuwe presentator, het programma krijgt dit najaar ook een nieuw ritme.

De ideale wereld wordt vanaf dit tv-najaar geen twee maar vier keer per week uitgezonden. Vanaf 29 augustus zal Ella Leyers het stokje overnemen van presentator Jan Jaap van der Wal – Van der Wal verving op zijn beurt Otto-Jan Ham. De Nederlandse comedian presenteerde het Woestijnvisprogramma uiteindelijk vier jaar, Ham deed dat vijf jaar lang.

De laatste jaren was De ideale wereld alleen nog op dinsdag- en donderdagavond op Canvas te zien. Dat ritme deed het programma niet altijd goed. Nu Ella Leyers, die al een hele tijd als actrice aan het programma verbonden was, aan zet is, zal De ideale wereld van maandag- tot en met donderdagavond op Canvas uitgezonden worden.

‘Actualiteit en humor horen tot het DNA van Canvas’, zegt Lotte Vermeir, netmanager Eén en Canvas, in een persbericht. ‘Daarom kiezen we ervoor om voortaan elke weekdag met De ideale wereld af te sluiten. Een vaste afspraak om 22.15 uur met de getalenteerde Ella Leyers als ideale host; zij stuurt ons vanaf het najaar lachend de nacht in.’