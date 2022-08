Ezra Miller in behandeling voor ‘complexe mentale gezondheidsproblemen’

Acteur Ezra Miller (29) reageert voor het eerst op een resem aanklachten voor onder meer inbraak en geweld. ‘Na een periode van intense crisis weet ik dat ik complexe mentale gezondheidsproblemen heb. Daarvoor ben ik nu in behandeling.’

De non-binaire acteur, die de genderneutrale voornaamwoorden die, hun en hen verkiest, biedt hun excuses aan bij iedereen die zich gekwetst voelt door hun gedrag. ‘Ik verbind me ertoe om het nodige werk te doen richting een gezonde, veilige en productieve fase in m’n leven’, zegt Ezra Miller in een statement. Daarin meldt de acteur ook dat er een behandeling is opgestart.

Miller kwam de laatste tijd in opspraak door feiten van geweld en misbruik. Het laatste feit was een inbraak in de staat Vermont, waarbij enkele flessen sterkedrank werden ontvreemd.

De arrestaties van de acteur vormen al langer een probleem voor de Hollywoodstudio Warner Bros. Miller speelt belangrijke rollen in twee van hun bigbudgetfilms. Zo eindigden onlangs de opnames van de superheldenfilm The Flash, waarin Miller de hoofdrol speelt. Die release staat gepland voor juni volgend jaar. De acteur speelde ook een belangrijke rol in de Harry Potterfilm Fantastic beasts: the secrets of Dumbledore.

Miller raakte bekend door hun rol van Kevin in de film We need to talk about Kevin in 2011.