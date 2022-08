In het zuiden van Finland, op zo’n 6 kilometer van de grens met Rusland, liggen de watervallen van Imatra. Sinds de Russische keizerin Catharina de Grote de watervallen bezocht in 1772, is het ook een populaire trekpleister voor Russische toeristen. Al is een bezoek aan de watervallen voor hen sinds enkele weken toch niet meer hetzelfde. Kijk mee in bovenstaande video.