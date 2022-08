Kevin Borlée valt uit met spierblessure tijdens individuele 400 meter op EK

Kevin Borlée heeft zijn reeks op de 400 meter op het EK in München niet kunnen uitlopen. Onze landgenoot moest zijn race staken nadat hij iets had gevoeld in zijn hamstrings. Wellicht een spierscheur of -verrekking.

Dat Kevin Borlée de strijd moet staken, is ietwat verrassend. In het voorjaar en tijdens de aanloop naar het WK was hij wel op de sukkel met blessuurtjes, onder meer aan zijn hamstrings, maar tijdens het WK kon hij die onder controle houden.

Als de ploegkapitein van de Belgian Tornados de strijd effectief moet staken en verstek zou moeten laten gaan voor de 4x400m, op vrijdag, is dat een behoorlijke domper. De aanwezigheid van Kevin Borlée, de vaste afwerker van de Tornados, is cruciaal voor de medaillekansen van de 4x400m. Op het vorige EK pakten de Tornados goud en veroverde Kevin Borlée zilver op de individuele 400m.