Sergio Gómez officieel van Manchester City

Sergio Gómez is officieel een speler van Manchester City. Dat heeft zowel Anderlecht als The Citizens dinsdagmiddag gecommuniceerd. De 21-jarige linksback tekende een contract van vier jaar bij de Engelse topclub, waar hij ploegmaat wordt van Kevin De Bruyne en Erling Haaland.

‘Anderlecht heeft mij alle kansen geboden om mijn potentieel te ontwikkelen’, zegt Gómez op de website van paars-wit. ‘Het is dankzij deze club dat ik de speler ben geworden die ik nu ben. Ik ben de club daarvoor enorm dankbaar. Ik vond het een fantastische ervaring om hier telkens voor een vol Lotto Park te spelen. De fans en de club zullen voor altijd een plekje in mijn hart hebben.’

De Citizens tellen een bedrag van naar verluidt 13 miljoen euro neer, plus bonussen. Anderlecht nam Gómez vorige zomer nog voor iets meer dan 2 miljoen euro over van Borussia Dortmund, nadat de Duitsers hem twee seizoenen op rij hadden uitgeleend aan Huesca. Vincent Kompany schoolde de 21-jarige Spanjaard in het Lotto Park om van aanvallende middenvelder tot linkervleugelverdediger. Vooral in de eerste seizoenshelft liet hij een uitstekende indruk na.