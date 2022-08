In een Chinees Ikea-filiaal kondigden autoriteiten een quarantaine van twee dagen af, nadat een zesjarige jongen coronapositief had getest. De plotselinge covidsluiting zorgde ervoor dat klanten in paniek het gebouw zo snel mogelijk wilden verlaten. De bezoekers die wel in de Ikea bleven, werden overgebracht naar quarantainecentra.