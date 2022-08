Druk op Iepers stadsbestuur zwelt aan voor afschaffing Frontnacht

Ieper hakt vanmiddag de knoop door over het al dan niet afschaffen van het muziekfestival Frontnacht. De aanwezigheid van rechts-extremistische bands is al langer omstreden, maar de beslissing liet op zich wachten.

Op zaterdagavond 27 augustus vindt normaal gezien in Ieper de eerste editie van het muziekfestival Frontnacht plaats. Het is een initiatief van de vzw IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, die met ‘identitaire optredens uit binnen- en buitenland’ een jonger publiek hoopte aan te spreken. Maar het blijft nog afwachten of het festival straks ook effectief kan doorgaan.

Vanmiddag buigt het Ieperse stadsbestuur zich nog maar eens over de vergunning voor het festival. Die werd eerst afgekeurd en daarna onder bijkomende voorwaarden toch goedgekeurd. Maar na de stevig aanzwellende druk van de voorbije weken lijkt het stadsbestuur weer bij te sturen.

‘Frontnacht kreeg inderdaad een vergunning, maar onder de voorwaarde dat er geen groepen zouden optreden met neonazistische banden. Dat werd opnieuw onderzocht door het Ocad (het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, red.) en dat zal vanmiddag worden besproken’, zei de Ieperse schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) vanmorgen op Radio 1.

Vredesstad Ieper

‘Er is inderdaad al heel wat commotie geweest, maar we willen de juiste informatie inwinnen’, verdedigde Desmadryl zich voor de late beslissing. Hij liet daarbij uitschijnen dat de vergunning wellicht wordt ingetrokken. ‘Ieper staat natuurlijk bekend als vredesstad en wenst niet gelinkt te worden aan dergelijke groepen. Als de organisatie zich niet aan de voorwaarden wil houden, is dat haar keuze.’

Die argumentatie valt met een korreltje zout te nemen. De Standaard rapporteerde al eind mei over de bands die er zouden optreden. Toen al was duidelijk dat verscheidene van de aanwezige groepen of soloartiesten enig aanzien genoten in het rechts-extremistische milieu. Uit eerdere incidenten in Zwitserland en Duitsland bleek ook dat ze op de radar stonden van de buitenlandse autoriteiten. En ze doken op in rapporten van ngo’s die onderzoek doen naar extremisme.

Eerder had het Ocad een ‘niet sluitend negatief advies’ gegeven. En Het Nieuwsblad rapporteert vandaagover hoe de Europese inlichtingendiensten met bezorgdheid naar de komende IJzerwake kijken. Volgens de krant maakt de politie zich zorgen over het gebrek aan mankracht om Frontnacht in goede banen te leiden.

Intussen kwam er ook verzet vanuit de Ieperse bevolking zelf. Het Vredescollectief Ieper zette in de verf hoe de teksten van de groepen op de affiche bol staan van rassenhaat en neonazisme. ‘Dit hoort niet thuis in Vredesstad Ieper, nergens trouwens’, klonk het in een open brief aan het Ieperse stadsbestuur, de West-Vlaamse gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken. Ook de Ieperse oppositiepartijen CD&V, Groen en PVDA en vzw’s als Hart boven Hard en het Käthe Kollwitz Collectief steunden de ­actie.

Dezelfde informatie

Na alle kritiek besliste het Ieperse stadsbestuur om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren, onder meer door het Ocad. Op basis daarvan volgt vanmiddag een nieuwe uitspraak over de vergunning.

‘De informatie waar het stadsbestuur nu naar verwijst, is nochtans dezelfde als in mei. Ze zijn toen gewoon te makkelijk overgegaan tot het verlenen van een vergunning’, zegt Katrien Desomer van de grootste oppositiepartij CD&V. ‘Ik hoop nu dat ze die fout rechtzetten, maar het kwaad is geschied. Zo’n festival hoort gewoon niet thuis in een stad als Ieper die zich al sinds de jaren 80 een vredesstad noemt en dat ook wil uitdragen naar de rest van de wereld.’

Intussen dreigt IJzerwake-voorzitter Wim De Wit in Het Nieuwsblad met een claim tegen de stad Ieper, mocht het schepencollege vanmiddag beslissen om de vergunning in te trekken. ‘Dan zal de stad Ieper moeten opdraaien voor alle kosten die al gemaakt zijn.’