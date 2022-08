Verdacht overlijden op Antwerps De Coninckplein

In Antwerpen is maandagavond een man om het leven gekomen op het De Coninckplein. Er zijn aanwijzingen dat er geweld werd gepleegd. Eerder op de avond kreeg de politie een melding van een schietpartij in de Bredastraat in het noorden van de stad, maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de twee feiten aan elkaar gelinkt zijn.

‘Rond 19.10 uur reed een grijze Mercedes het De Coninckplein op. Uit de auto stapte een man die hevig aan het bloeden was. Hij viel meteen op de grond’, vertelt een ooggetuige. ‘De bestuurszetel lag vol met bloed. Omstaanders schoten de man te hulp en belden de hulpdiensten. Twee verpleegsters die aan het eten waren op het plein begonnen meteen te reanimeren.’

Een patrouille van de politie kwam ter plaatse en startte de reanimatie. ‘Kort daarop kwamen ook een ziekenwagen en de MUG aangesneld’, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Het medisch personeel nam de reanimatie over, maar helaas zonder succes. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.’

Onderrug

Over de omstandigheden en de identiteit van het slachtoffer is voorlopig geen informatie bekend. Volgens getuigen zou het gaan om een man tussen de dertig en de veertig jaar. Hij zou steek- of schotwonden hebben gehad in de onderrug. De politie stelde een gerechtelijke perimeter in rond het plein. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

‘Kort voor het incident kregen we verschillende meldingen van schoten in de Bredastraat. Ter plaatse was echter niets meer te bespeuren’, zegt Bruyns. De politie gaat na of de schoten gelinkt zijn aan het incident op het De Coninckplein.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor de feiten.