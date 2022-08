Het winnen van de Giro in 2017 is waarschijnlijk het meest bepalende moment geweest uit de carrière van Tom Dumoulin. Hij stopt per direct.

Sinds maandagavond prijkt er prominent op Tom Dumoulins Instagrampagina een foto van hem in het roze. Hij is genomen op 28 mei 2017, op het Piazza del Duomo in Milaan. Dumoulin houdt een trofee boven ...