Warm maar onstabiel weer houdt nog tot donderdag aan

In de loop van de namiddag en avond voert een depressie boven Frankrijk onstabiel weer met buien, mogelijk onweersbuien, naar ons land. Het onstabiele weer houdt nog tot donderdag aan. Dat meldt het KMI dinsdag.

De dag begint zonnig en droog met hoge en middelhoge wolken. In de loop van de dag komen er stapelwolken opzetten: in de namiddag en avond kunnen ze vooral over het noordwesten van het land buien, mogelijk onweersbuien, lossen. Op veel plaatsen blijft het echter droog. De maxima schommelen tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 tot 30 graden in het centrum van het land.

Dinsdagavond en -nacht wordt het overwegend zwaarbewolkt. Vanaf de Franse grens trekken regenbuien en onweersbuien door ons land. De minima liggen tussen 15 en 19 graden.

Woensdag blijft de atmosfeer onstabiel met natte perioden. De buien kunnen lokaal intens zijn en onweer, hagel en felle windstoten met zich meebrengen. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden.

Na het verdwijnen van de eventuele ochtendnevel, wordt het donderdag al snel wisselvallig: het KMI voorspelt soms pittige buien en kans op onweer. De maxima blijven schommelen tussen 21 en 26 graden.