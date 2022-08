Nicholas Evans, de journalist die ‘De paardenfluisteraar’ schreef, is overleden

De Britse schrijver Nicholas Evans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is vooral bekend van zijn debuutroman De paardenfluisteraar, waarvan vijftien miljoen exemplaren werden verkocht in veertig talen. ­

De paardenfluisteraargaat over een moeder die de hulp inroept van een paardenfluisteraar, na een verkeersongeval waarbij haar dochter en haar paard zwaargewond raakten. Het boek werd in 1998 verfilmd door Robert Redford. Voor de toen 13-jarige Scarlett Johansson betekende de rol als dochter Grace in The horse whisperer haar doorbraak als actrice. De film werd genomineerd voor de Oscars en de Golden Globes, maar kon er geen in de wacht slepen.

Evans studeerde rechten aan de universiteit van Oxford. Voor hij schrijver werd, werkte hij als journalist en filmmaker. In de jaren 70 focuste hij op Amerikaanse politiek en versloeg hij de oorlog in Beiroet. Het decennium daarop maakte hij films over Francis ­Bacon en David Hockney.

Na De paardenfluisteraar schreef hij nog romans, waaronder Het keerpunt, Rookspringer, De vergeving en De wolvenlus. Evans laat een vrouw en vier kinderen na.