75e verjaardag onafhankelijkheid van India legt ook open wonde bloot

India viert 75 jaar onafhankelijkheid. Voor premier Narendra Modi was het een gelegenheid om in te spelen op de patriottische gevoelens van zijn volk, maar de viering legt ook het trauma van de ‘partition’ bloot.

De Indiase premier Modi riep alle Indiërs op om zich te ontdoen van ‘alles wat ook maar enigszins verband houdt met kolonialisme in of om ons heen’. Hij wees erop dat India ‘vooruit moet gaan’ op het pad richting een geavanceerd industrieel land. ‘Een autonoom India is de verantwoordelijkheid van elke burger en elke regering. Het is geen gouvernementele agenda of programma, maar een massabeweging in een maatschappij die we vooruit moeten laten gaan’, zei hij.

Mooie woorden, maar de viering van de onafhankelijkheid legt ook een open wonde bloot. De verdeling tussen India en Pakistan (‘partition’) kostte 1 miljoen mensen, onder wie 600.000 Punjabi’s, het ­leven. Moslims trokken naar Pakistan, hindoes en sikhs trokken naar seculier India. De massale volksverhuizing, waarbij tien tot twaalf miljoen mensen naar de andere kant van het land trokken, ging gepaard met veel bloedvergieten.

De toegenomen spanningen tussen de religieuze bevolkingsgroepen waren het gevolg van het koloniale bewind van de Britten. Zij stelden lijsten op van wie tot welke groep behoorde en kenden vervolgens privileges toe op basis van afkomst. De afstand tussen de moslims en hindoes is tijdens de lange Indiase onafhankelijkheidsstrijd alleen maar gegroeid. Hindoenationalisten, waartoe Modi behoort, dromen van een eengemaakt India, dat ook Pakistan en Bangladesh omvat.

In de voorbije jaren speelde het sluimerende conflict tussen India en Pakistan vooral op in de Kasjmir-regio. De aanleiding daartoe was de belofte van Modi om het onafhankelijke statuut van de regio op te heffen. Volgens hem was daar geen nood meer toe. De Kasjmiri’s werden door het centrale bestuur van India gestript van speciale privileges en voelden zich bedreigd.

Familiedrama’s

De scheiding tussen beide landen heeft ook vandaag nog gevolgen voor inwoners van de grensregio’s. Verscheurde gezinnen leven er met levenslange trauma’s. Zo ging onlangs een emotionele hereniging tussen twee broers aan de Kartarpur Corridor tussen India en Pakistan viraal. Alleen op die plek mogen Indiërs sinds 2019 zonder visum de grens oversteken. De broers, die sinds de ‘partition’-periode van elkaar gescheiden leefden, vielen elkaar na 74 jaar opnieuw in de armen. Een sociaal werker van een ngo had de reünie mogelijk gemaakt.