Geen derde Europese titel voor Lotte Kopecky

Na Europese titels in de afvalling en de puntenkoers moest Lotte Kopecky in het omnium vrede nemen met een vierde plaats.

Met een tweede plaats in de afvallingskoers, na de Française Clara Copponi, klom Kopecky van de achtste naar de vierde plaats in het EK omnium.

In de afsluitende 20 kilometer puntenkoers streed de Belgische voor wat ze waard was, maar geraakte ze niet meer op het podium. De Italiaanse Rachele Barbieri verraste in het slot nog de Franse Copponi en de Poolse Pikulik en pakte goud.