Egan Bernal keert terug naar peloton

Zeven maanden na zijn zware val op training keert Egan Bernal (25) terug naar het peloton. De voormalige winnaar van de Ronde van Frankrijk (2019) en de Giro (2021) staat morgen aan de start van de Ronde van Denemarken.

De voorbije maanden stoomde Bernal zich klaar om terug te keren in competitie. Afgelopen weekend zette het medisch team van INEOS Grenadiers het licht op groen. ‘Na wat me in januari is overkomen, is dit het moment waarop ik heb gewacht – om weer met mijn teamgenoten te rijden’, reageert Bernal in een persbericht. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe zwaar de laatste maanden voor me zijn geweest, zowel fysiek als mentaal. Die dag en wat ik nadien heb doorstaan zullen voor altijd een deel van mij blijven, het is iets wat je nooit vergeet. Net als de steun die ik heb gekregen van mijn familie, mijn vriendin, het team, INEOS en mijn fans.’

Bernal reed op 24 januari in Bogotá tijdens een training op volle snelheid tegen een stilstaande bus. Hij brak daarbij elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Hij verloor ook een tand en had twee geperforeerde longen. Hij onderging meerdere operaties en zou net geen twee weken in het ziekenhuis verblijven.