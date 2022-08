Voor het eerst apenpokken bij een hond vastgesteld

In Frankrijk kreeg een hond de apenpokken, waarschijnlijk van zijn baasjes. Wie besmet is, houdt best afstand van zijn huisdieren.

Een Italiaans windhondje uit Parijs staat geboekstaafd als de eerste hond die waarschijnlijk de apenpokken kreeg van een mens. Franse onderzoekers beschrijven dit geval in The Lancet.

Twee samenwonende mannen liepen eind mei de apenpokken op. Twaalf dagen later kreeg ook de hond blaasjes, op de buik en de anus.

Na het uitlezen van de genetische codes bleek dat de virussen bij de eerste patiënt en de hond exact overeenkwamen. Gezien de tijd die tussen de besmettingen van de patiënten en de hond lag, is het aannemelijk dat de baasjes het virus doorgaven aan hun hond. De mannen verklaarden aan de onderzoekers dat de hond bij hen sliep.

In de Afrikaanse landen waar het virus geregeld de kop op steekt, werd het enkel bij wilde dieren vastgesteld. In 2003 raakten minstens 47 Amerikanen besmet via hun huisdier. Uit Ghana geïmporteerde prairiehonden, bedoeld om als huisdier te houden, bleken met de apenpokken besmet.

Wie besmet is met de apenpokken, zondert zich het best af van zijn huisdieren, suggereren de onderzoekers.