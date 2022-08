Koen Naert en Hanne Verbruggen worden elk achtste op marathon in München

Koen Naert is er maandag niet in geslaagd zijn Europese titel te verlengen op de marathon tijdens het Europees kampioenschap atletiek in het Duitse München. Hij werd achtste. Ook Hanne Verbruggen finishte als achtste.

Na ruim 30 kilometer moest Naert even lossen voorin, maar hij kon opnieuw aansluiten. Toen het tempo vervolgens opnieuw werd opgedreven, moest de West-Vlaming passen. Hij bleek geen superdag te hebben en finishte als achtste in 2u11:28, op 1:08 van de nieuwe Europese kampioen Richard Ringer (2u10:21). De Duitser verraste de Israëliër Maru Teferi, tweede op drie seconden, met een knappe slotsprint. Ook het brons was voor Israël met Gashau Ayale, op negen seconden van Ringer.

Europees recordhouder Bashir Abdi, die brons pakte op de Spelen in Tokio en op het voorbije WK in het Amerikaanse Eugene (Oregon), nam niet deel aan de marathon in München.

Hanne Verbruggen. Foto: BELGA

Bij de vrouwen ging de gouden medaille naar de Poolse Aleksandra Lisowska, die finishte in 2u28:36. De Kroatische Matea Parlov Kostro pakte het zilver op zeven seconden. De Nederlandse Nienke Brinkman vervolledigde het podium, op 17 seconden. Hanne Verbrugge finishte op een achtste plek in 2u29:44, nauwelijks dertig seconden boven haar persoonlijk record. De 29-jarige West-Vlaamse maakte lange tijd deel uit van de kopgroep en moest pas in de laatste kilometers passen. Achteraf was ze erg tevreden.

‘Ik ben heel blij met mijn race en mijn achtste plaats’, zei Verbruggen na afloop. ‘Ik voelde mij enorm sterk. Tijdens de wedstrijd zat het zo goed dat ik geloofde in een medaille. Vooraf was ik nochtans al tevreden geweest met top 20. Ik had ook een persoonlijk record in de benen, maar het kwam er net niet uit. Ik wist dat dat in deze warme omstandigheden moeilijk zou zijn.’

Mieke Gorissen strandde op een dertiende plaats in 2u31:48 op 3:13 van de winnares. Astrid Verhoeven zette 2u40:03 op de tabellen, goed voor de 33ste plaats. In het landenklassement eindigde België op de vierde plaats, achter Duitsland, Spanje en Polen.