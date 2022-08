Afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi opnieuw veroordeeld tot celstraf voor corruptie

De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft maandag een bijkomende celstraf van zes jaar voor corruptie gekregen. Dat meldt een bron dichtbij het dossier aan het Franse persagentschap AFP. Suu Kyi werd eerder al veroordeeld tot elf jaar cel.

De winnares van de Nobelprijs voor de vrede werd bij een militaire staatsgreep in februari 2021 van de macht verdreven. De 77-jarige Suu Kyi verblijft sinds juni in isolement in een penitentiair complex in de hoofdstad Naypyidaw.

Haar proces vindt daar ook plaats en wordt gehouden achter gesloten deuren. Haar advocaten mogen ook niet met de pers of internationale organisaties praten.

Tegen Suu Kyi lopen nog talloze andere beschuldigingen, die volgens critici enkel tot doel hebben om haar voor de rest van haar leven uit de politiek te weren.

Het leger greep in februari 2021 de macht onder het mom van grootschalige verkiezingsfraude het jaar voordien. Die verkiezingen leverden een verpletterende overwinning op voor Aung San Suu Kyi. De junta heeft nieuwe verkiezingen beloofd voor 2023.