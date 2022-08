In de Oekraïense havenstad Odessa is het niet toegestaan om te zwemmen in de zee, want de kustlijn ligt bezaaid met bommen. Ondanks het verbod wagen sommige inwoners zich toch aan een duik, soms met een dodelijke afloop. Zo is er in een kuststadje op zo’n vijftig kilometer van Odessa een zeemijn ontploft en zouden daarbij twee mensen zijn omgekomen.