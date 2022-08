Quick-Step Alpha Vinyl stuurt Evenepoel met wereldkampioen Alaphilippe en vier Belgen naar Vuelta

Remco Evenepoel kent zijn helpers voor de Vuelta, die vrijdag van start gaat. Evenepoel kan rekenen op de hulp van zeven ploegmaats die stuk voor stuk een aardig stukje bergop kunnen rijden. Met wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft Quick-Step Alpha Vinyl nog een tweede wereldtopper in de rangen.

Bij de helpers van Evenepoel vinden we vier landgenoten terug: Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaecke. Daarnaast zijn ook de Italiaan Fausto Masnada en de Franse hardrijder Rémi Cavagna van de partij.

De Vuelta wordt de tweede Grote Ronde voor Evenepoel, die dit jaar al aan elf zeges zit. Vorig jaar nam hij deel aan de Giro, waar hij door een gebrek aan wedstrijdritme geen rol van betekenis kon spelen en uiteindelijk opgaf.

Geen favoriet voor klassement

‘Voor Remco wordt dit een heel nieuw avontuur’, vertelt ploegleider Klaas Lodewyck. ‘Hij start niet als favoriet voor het algemeen klassement, en we zullen het gewoon dag per dag bekijken en zien hoe het loopt. Julian komt aan de start na een zwaar seizoen, maar hij heeft hard gewerkt en zal zich richten op enkele etappes. Het hele team is klaar en gemotiveerd, we kijken uit naar de komende weken.’