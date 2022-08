In Rusland veroordeelde Brittney Griner gaat in beroep

De Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner gaat in beroep tegen haar veroordeling tot een gevangenisstraf van negen jaar in Rusland, omdat in haar bagage 0,7 gram cannabis werd aangetroffen. Dat heeft haar advocaat Maria Blagovolina bevestigd tegenover Reuters.

De 31-jarige Griner werd op 17 februari – kort voor de Russische inval in Oekraïne – aangehouden op de Moskouse luchthaven van Sjeremetjevo. Ze was op doorreis van de VS naar Jekaterinenburg, waar ze aan de ­zijde van de Belgische Emma Meesseman voor het topteam UMMC Jekaterinenburg speelde. Drugshonden vonden in de bagage van de speelster twee capsules met cannabisolie, bedoeld voor een elektronische dampsigaret.

Griner gaf toe dat ze cannabisolie uit de VS had meegebracht, maar zei dat ze die gebruikte om medische redenen. In Rusland is cannabis zowel voor recreatieve als medische doeleinden verboden, maar Griner zei dat ze na haar vakantie van twee weken in de VS te haastig haar koffers had ­gepakt en slordig was geweest. ‘Het was een vergissing’, zei ze op haar proces, eerder deze maand. Haar advocaten hadden om haar vrijspraak gevraagd, maar de basketbalster werd veroordeeld tot een celstraf van negen jaar.

De Amerikaanse overheid stelt dat Griner onterecht werd veroordeeld en heeft aangeboden een gevangenenruil op te zetten, waarbij Viktor Bout, een beruchte Russische wapensmokkelaar die een 25-jarige celstraf uitzit in de VS, kan worden uitgeleverd aan Rusland.