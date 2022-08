China reageert met nieuwe militaire oefeningen op bezoek van Amerikaanse delegatie aan Taiwan

China heeft nieuwe militaire manoeuvres aangekondigd als reactie op de ‘provocatie’ door het bezoek van een delegatie van het Amerikaanse parlement aan Taiwan.

In navolging van het omstreden bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zijn zondag nog eens vijf Amerikaanse parlementsleden neergestreken in Taiwan. Volgens het American Institute in Taiwan, de facto de Amerikaanse ambassade in Taipei, gaat het om een tweedaags bezoek in het kader van een rondreis in de grote regio van de Indische en de Stille Oceaan. Op de agenda staan gesprekken over onder meer handel en investeringen.

De delegatie onder leiding van senator Ed Markey werd maandag ontvangen door de Taiwanese premier Tsai Ing-wen en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. Naast Markey zijn ook de Democraten John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer en het Republikeinse parlementslid Aumua Amata Coleman Radewagen naar Taiwan gereisd.

Dat zet (opnieuw) kwaad bloed bij China. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie Wu Qian had het over een schending van de Chinese soevereiniteit en territoriale integriteit. Als reactie zal het Chinese leger opnieuw lucht- en zeemanoeuvres uitvoeren rond Taiwan. Het Chinese leger zal zich voorts ‘op een oorlog voorbereiden’ om de Chinese soevereiniteit te garanderen en resoluut iedere vorm van separatisme in Taiwan en buitenlandse inmenging neer te slaan.