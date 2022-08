Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het de schuld van schrijver Salman Rushdie zelf dat hij werd neergestoken. Het gaat om de eerste officiële reactie van Iran sinds de aanval vrijdag.

Iran heeft maandag elke betrokkenheid bij de aanval op de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie ‘categoriek’ ontkend. ‘We ontkennen categoriek elke link met Iran. Niemand heeft het recht om Iran te beschuldigen’, aldus Nasser Kanani, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Bij deze aanval verdienen enkel Salman Rushdie en zijn aanhangers de schuld te krijgen en zelfs te worden veroordeeld’, voegde hij eraan toe. ‘Door de heilige islam te beledigen en de rode lijnen van meer dan anderhalf miljard moslims te overschrijden, heeft Salman Rushdie zich blootgesteld aan de woede van deze mensen.’

Tegen de 75-jarige schrijver werd na de publicatie van De duivelsverzen door de Iraanse ayatollah Khomeini in 1989 een fatwa uitgesproken, die hem vogelvrij verklaarde. Wie de schrijver uit de weg ruimde, zou daar 3 miljoen dollar voor krijgen. Het leidde ­onder meer tot een bomaanslag, die hij overleefde.

Daarom werd ook vrijdag meteen in de richting van het land gekeken toen een man Rushdie meerdere messteken toediende voor aanvang van een lezing in de staat New York. Het motief van de dader is nog onduidelijk.

Opnieuw spreken

Rushdie zelf is aan de betere hand. Volgens zijn literair agent heeft hij geen beademing meer nodig en is ‘de weg naar herstel begonnen’. ‘De verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand evolueert in de goede richting’, aldus Andrew Wylie aan Amerikaanse media. Op Twitter bevestigde de zoon van Rushdie, Zafar, dat zijn vader ‘enkele woorden heeft kunnen zeggen’ zaterdag en dat ‘zijn gevoel voor humor intact is gebleven’.