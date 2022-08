Traditiegetrouw pakt De slimste mens ter wereld in de aanloop van ieder nieuw seizoen uit met een straffe trailer. In deze jubileumeditie zullen enkele van de opmerkelijkste deelnemers van de afgelopen tien jaar hun rentree maken. Bekijk in bovenstaande video hoe quizmaster Erik Van Looy voor de gelegenheid terug in de tijd reist en onder meer de zussen Leyers aan het kruis en Herman Brusselmans in de rol van de Mona Lisa tegenkomt.