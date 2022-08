Vlaams Belang eist vervroegde bijeenkomst Antwerpse gemeenteraad voor drugsgeweld

Vlaams Belang eist dat de Antwerpse gemeenteraad vervroegd bijeenkomt om het toenemend drugsgeweld in de stad te bespreken. ‘Hoogtijd dat er andere en veel efficiëntere middelen worden ingezet dan de huidige om hier voor eens en altijd een eind aan te maken’, aldus gemeenteraadslid Filip Dewinter in een persbericht.

‘De wijken zijn in handen van de drugmaffia’, stelde Vlaams Belanger Filip Dewinter in De ochtend op Radio 1. ‘We moeten de vijandelijke overname van hele Antwerpse wijken stoppen. De legale bovenwereld maakt op dit ogenblik plaats voor de criminele onderwereld. De burgemeester en de politiecommissaris worden vervangen door de drugbaron en de maffiabaas.’

Antwerpen werd vorige week verschillende keren opgeschrikt door explosies, gelinkt aan het drugsmilieu. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei in een reactie dat ‘de federale regering de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit ziet’. ‘De veiligheid van onze stad is in Brussel niet van tel.’

Maar Dewinter is ‘die calimerohouding van De Wever meer dan moe’. ‘De belangrijkste politicus van dit land kan zich niet blijven verbergen en de zwarte Piet aan anderen doorspelen’, aldus Dewinter, die eist dat de Antwerpse gemeenteraad vervroegd bijeenkomt opdat de burgemeester ter verantwoording kan worden geroepen.

‘Hoogtijd dat er andere en veel efficiëntere middelen worden ingezet dan de huidige om hier voor eens en altijd een eind aan te maken’, aldus Dewinter. Zelf stellen hij en zijn partij de operatie ‘Hades’ voor om de drugsmaffia aan te pakken door ‘een schokeffect’ te creëren. ‘Wij willen dat het leger wordt ingezet en dat er een nationale crisiscel wordt opgericht die het veiligheidsbeleid coördineert.’