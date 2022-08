Coronavirus treft nu ook Marshalleilanden, dat vorig jaar geen enkele besmetting registreerde

Het coronavirus houdt nu ook de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan, in zijn greep. In een week tijd is meer dan een tiende van de bevolking van de hoofdstad Majuro besmet met de omikronvariant.

De eilandengroep met zowat 60.000 inwoners was tot voor kort een van de weinige plaatsen ter wereld waar het coronavirus nog niet was opgedoken. In heel 2021 was geen enkele besmetting vastgesteld, te danken aan strikte quarantaineregels. Die werden recent echter teruggeschroefd, en daar lijkt het virus van te profiteren.

Na de eerste bevestigde gevallen op 8 augustus is het aantal infecties in de hoofdstad Majuro razendsnel omhoog geschoten tot 2.800. Het aantal besmettingen is er van zaterdag op zondag zelfs verdubbeld. ‘Bijna 75 procent van de testen zijn positief, wat zorgt voor een ongelooflijk hoge positiviteitsgraad’, verklaarde minister van Volksgezondheid Jack Niedenthal.

In totaal registreerden de Marshalleilanden al 3.000 besmettingen en drie doden. President David Kabua riep vrijdag de medische noodtoestand uit.