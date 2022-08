Opnieuw granaten ontploft bij kerncentrale Zaporizja, 42 landen eisen vertrek Russische troepen

De situatie rond de kerncentrale van Zaporizja, de grootste in Europa, blijft zorgen baren. In een verklaring eisen 42 landen, waaronder België, dat Rusland zijn troepen terugtrekt uit de omgeving. Oekraïens president Zelenski waarschuwt dat Russische soldaten die de kerncentrale beschieten een ‘speciaal doelwit’ zullen worden.

Sinds vorige week wordt er opnieuw hevig gevochten rond de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, waardoor er opnieuw vrees voor een kernramp is ontstaan. Rusland en Oekraïne beschuldigden elkaar ervan op de kerncentrale te schieten. Zondag zouden opnieuw granaten ontploft zijn in Enerhodar, een stad vlakbij de kerncentrale.

In een verklaring eisen 42 landen, waaronder België, dat Rusland zijn troepen terugtrekt. Ze stellen dat de aanwezigheid van soldaten en wapens op de nucleaire site onaanvaardbaar is, en ingaat tegen de veiligheidsprincipes die alle leden van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) moeten respecteren.

De uitbater en de Oekraïense autoriteiten kunnen hun veiligheidsverplichtingen niet meer nakomen en de Russische aanwezigheid maakt ook dat de IAEA zijn rol niet kan spelen, luidt het verder nog.

Experten van het Internationaal Atoomenergieagentschap willen de centrale in Zaporizja, die al sinds maart op de frontlinie ligt, gaan inspecteren. ‘De tijd dringt’, beklemtoonde directeur Rafael Mariano Grossi vorige week al. Volgens hem is er een ‘zeer reële kans op een nucleaire ramp’. De VN, Rusland en Oekraïne konden echter nog geen akkoord bereiken over de planning van dat bezoek.

‘Speciaal doelwit’

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski maken de Russen op een ‘uiterst cynische manier’ gebruik van de centrale door zich er eigenlijk bijna letterlijk in te verschuilen, zo klonk het zaterdag in een videoboodschap. Volgens hem moet er dan ook een heftige reactie komen. Hij wijst op sancties, maar volgens hem moeten ook alle ‘functionarissen van de terreurstaat’ zich verantwoorden voor een internationaal gerechtshof.

In de video waarschuwde hij Russische soldaten ook. ‘Iedere Russische militair die op de centrale schiet, moet begrijpen dat hij een speciaal doelwit wordt voor onze inlichtingendienst, voor onze speciale diensten, voor ons leger.’