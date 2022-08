Moderator die met Salman Rushdie op podium stond, getuigt over aanval: ‘Tragisch hoe ironisch dit was’

Vlak voordat Salman Rushdie vrijdag bijna vermoord werd op een evenement in het westen van New York, had hij zich aangemeld als gezant voor schrijvers in nood. Hij zou door de VS reizen om steden aan te moedigen asiel en bescherming te verlenen aan kunstenaars in nood. Dat zegt de moderator die ook gewond raakte bij de aanval.

Tijdens zijn eerste interview met de pers sinds het geweld vrijdag heeft Ralph Henry Reese, medeoprichter van een project dat onderdak biedt aan verbannen schrijvers, aan The Guardian verteld dat hij en de romanschrijvers kort voordat ze het podium opgingen, gesproken hadden over de uitbreiding van het programma over heel Amerika.

Over wat hij gezien of gehoord had op het moment van de aanval, weigerde Reese te spreken omdat hij waarschijnlijk nog zal moeten getuigen in toekomstige juridische procedures. Hij beschreef wel het surrealistische gevoel dat hij ervaarde toen de aanval gebeurde: ‘Aanvankelijk dacht ik dat iemand gewoon de ergste grap ter wereld aan het uithalen was, een grap over wat er in een verleden gebeurd was. Achteraf gezien besef ik dat ik dat nooit had mogen denken, gezien het leven van Salman. En dan werd alles heel echt natuurlijk.’ Dat Salman Rushdie neergestoken werd, vlak nadat hij had aangegeven kunstenaars in nood te willen helpen, noemde Reese ‘ironisch’.

‘We gingen minuten later het podium op. Hij wilde het hebben over het verwelkomen van schrijvers in ballingschap en hoe positief dat was voor iedereen. Het was in zoveel opzichten een tragische ironie. De afschuwelijkheid ervan en de gelaagdheid van de realiteit’, zei hij. Reese liep ook verwondingen op in het gezicht bij de aanval, hij moest daarvoor behandeld worden in het ziekenhuis.

Het was Rushdie die Reese het idee gaf om City of Asylum op te richten, de groep die momenteel vijf verbannen schrijvers steunt en verschillende verlaten huizen in Pittsburgh omgebouwd heeft tot schuilplaatsen. Want toen Rushdie in 1997 onder zware bescherming stond van de Britse regering, hield hij een toespraak aan de Universiteit van Pittsburgh. Reese was daar toen ook en hoorde Rushdie spreken over de waarde van het bieden van hulp aan bedreigde schrijvers.