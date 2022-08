Jumpingruiter Jérôme Guéry verovert zilver op WK in Denemarken, Michèle George pakt nieuwe wereldtitel in paradressuur

Jérôme Guéry en zijn 16-jarige hengst Quel Homme de Hus hebben zondag de zilveren medaille veroverd op het wereldkampioenschap jumping in het Deense Herning. Michèle George kaapte dan weer na de wereldtitel in de Grand Prix zondag ook de gouden plak in de freestyle paradressuur weg.

Guéry, derde na de kwalificaties, bleef in de twee finalerondes van de individuele competitie foutloos. Met in totaal 3.35 strafpunten moest hij enkel de Zweedse combinatie Henrik von Eckermann/King Edward (0.58 strafpunten) laten voorgaan. Het brons ging naar de Nederlander Maikel van der Vleuten, met Beauville Z N.O.P (5.96 strafpunten).

Voor de derde keer ooit staat een Belg op een individueel WK-podium jumping. Jos Lansink veroverde in 2006 in Aken de wereldtitel met Cavalor Cumano en vier jaar later deed Philippe Le Jeune hem dat in het Amerikaanse Lexington na met Vigo d’Arsouilles.

Nicola Philippaerts stootte met zijn 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Katanga van het Dingeshof in de laatste finaleronde nog een balk af. Met 12.97 strafpunten eindigde hij op de achtste stek.

George pakt ook wereldtitel freestyle in paradressuur

Nadat ze eerder op het wereldkampioenschap paradressuur in het Deense Herning de wereldtitel in de Grand Prix pakte, heeft Michèle George zondag ook goud veroverd in de freestyle (graad V).George reed met haar 12-jarige merrie Best of 8 als laatste de piste in, maar op ongenaakbare wijze reed ze naar een score van 82.860 procent. Daarmee deed ze meer dan 2 procent beter dan de Nederlandse combinatie Frank Hosmar/Alphaville N.O.P., die voor hun proef 80.775 procent toebedeeld kregen. Het brons was voor het Britse koppel Sophie Wells/Don Cara M (79.255 %).