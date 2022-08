‘Poetin gaat meer samenwerken met Noord-Korea’

Russisch president Vladimir Poetin heeft in een brief aan Noord-Koreaans leider Kim Jong-un gezegd dat hun landen ‘de uitgebreide en constructieve bilaterale relaties zullen uitbreiden met gemeenschappelijke inspanningen’. Dat melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

Nauwere banden zouden in het belang zijn van beide landen, en zouden helpen de veiligheid en stabiliteit van het Koreaanse schiereiland en de Noordoost-Aziatische regio te versterken. Dat schreef Poetin volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA in de brief aan Kim naar aanleiding van de Koreaanse bevrijdingsdag.

Kim Jong-un schreef ook een brief aan Vladimir Poetin. Daarin zei hij dat de vriendschap tussen Rusland en Noord-Korea gesmeed werd tijdens Wereldoorlog II, met de overwinning op Japan, dat het Koreaanse schiereiland bezette. Sindsdien heeft de ‘strategische en tactische samenwerking, steun en solidariteit’ tussen de twee landen een nieuw niveau bereikt, met hun gezamenlijke inspanningen om bedreigingen en provocaties van vijandelijke militaire krachten af te slaan, schreef Kim.

De Noord-Koreaanse leider voorspelde dat de samenwerking nog zou toenemen, gebaseerd op een overeenkomst die hij in 2019 ondertekende bij een ontmoeting met Poetin.

Noord-Korea heeft in juli Donetsk en Loehansk, twee door Rusland gesteunde afgescheiden ‘volksrepublieken’ in Oost-Oekraïne, erkend als onafhankelijke staten. Functionarissen hebben bovendien het vooruitzicht geopperd dat Noord-Koreaanse arbeiders naar de gebieden kunnen worden gestuurd om te helpen in de bouw en met andere arbeid.

Kernwapens

Dat Noord-Korea vorige maand aankondigde dat het kernwapens kan mobiliseren als een oorlog zou uitbreken met Zuid-Korea en de Verenigde Staten, doet onrust rijzen bij de zuiderburen. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol wil een uitgebreid steunpakket aan Noord-Korea toekennen, op één voorwaarde: dat Noord-Korea instemt met de volledige ontwapening van zijn kernwapenprogramma, zo kondigde hij maandag aan.

Volgens de Zuid-Koreaanse president is denuclearisatie ‘essentieel’ voor een blijvende vrede op het Koreaanse schiereiland. Tijdens een toespraak – ter ere van de bevrijding van Japan in 1945 – bood hij maandag onder meer voedsel, energie en hulp bij het moderniseren van de Noord-Koreaanse infrastructuur aan het buurland aan, in ruil voor kernontwapening.