Vlot scorend KRC Genk kent geen moeite met Zulte Waregem

KRC Genk heeft op een overtuigende manier de drie punten gepakt op bezoek bij Zulte Waregem. De Limburgers domineerden van bij de start en met dank aan een tweeklapper van aanvoerder Heynen en goals van Munoz en Nemeth klopte het Essevee met duidelijke 1-4-cijfers.

Met 9 op 12 kan Wouter Vrancken bij Genk van een geslaagde start spreken. Diezelfde Vrancken moest in Waregem noodgedwongen twee wissels doorvoeren in vergelijking met de zege tegen Eupen een week eerder.

Dat Cyriel Dessers er na zijn transfer naar Cremonese niet meer bij zou zijn, wisten we al. Een dik uur voor de aftrap bleek echter ook dat Jhon Lucumi er aan de Gaverbeek niet bij was. De Colombiaanse verdediger gaat Dessers achterna naar Italië en tekende bij Bologna. De jonge Andras Nemeth en Mark McKenzie waren hun vervangers.

Die twee vertrekkers leken KRC Genk echter weinig te deren, want de Limburgers starten gezwind aan de laatste wedstrijd van de vierde speeldag en grepen de thuisploeg meteen bij de keel. Die aanpak loonde ook, want Nemeth versierde al snel een strafschop nadat Tambedou hem aan de zijkant van de zestien nogal onhandig onderuit schoffelde. Visser gaf aanvankelijk geen krimp, maar na consultatie van de VAR ging de bal toch op de stip. Aanvoerder Brian Heynen nam zijn verantwoordelijkheid en miste niet.

Dominant Genk

Ondanks de vroege achterstand probeerde Essevee aanvankelijk nog wel de bakens te verzetten. Maar nadat Bossut al twee keer redding had moeten brengen, was het bij een derde poging om de score te verdubbelen wel prijs voor de bezoekers: na een erg knappe counter – inclusief vernuftig hakje van El Khannouss - kon Nemeth de 0-2 voorbij Bossut werken.

Zulte Waregem zag er de laatste weken defensief erg stabiel uit, maar had het erg lastig tegen de snelle en beweeglijke Genkse voorlinie. Youngsters Nemeth en El Khannouss lieten zich terug meermaals opmerken, terwijl ook Paintsil en Trésor keer op keer hun tegenstander voorbij snelden alsof ze er niet stonden.

Genk had de partij dan ook stevig in handen. Ondanks die dominantie kende Essevee vlak voor rust wel een opflakkering kende. Eerst ging Vandevoordt nog goed plat op een schot van Dompé, maar enkele seconden later moest de goalie zich alsnog gewonnen geven: Vossen wurmde zich op een voorzet van Ciranni goed voorbij zijn rechtstreekse tegenstander en prikte de aansluitingstreffer tegen de touwen. In Waregem hoopten ze al op een remonte.

Heynen en Munoz diepen kloof uit

Die hoop ging echter snel liggen, want nog geen minuut na de 1-2 kon Heynen de kloof al opnieuw uitdiepen. Bij Essevee werd niet doortastend genoeg verdedigd, waardoor de Genkse aanvoerder Bossut vanuit de draai met een schuiver in de korte hoek kon vloeren.

Met twee wissels probeerde Mbaye Leye bij de start van de tweede helft het tij te doen keren. Opvallend: doelpuntenmaker Jelle Vossen was een van de slachtoffers van de tactische keuze van Mbaye Leye. Met de inbreng van Tsouka koos de Senegalees er immers voor om met drie – of vijf - achterin te gaan spelen. Ook Vigen bleef in de kleedkamer voor Miroshi. Veel zoden brachten de wissels echter niet aan de dijk, want na amper vijf minuten spelen telde KRC Genk de thuisploeg helemaal uit. Munoz knikte een hoekschop van Trésor van dichtbij binnen. 1-4, wedstrijd gespeeld.

Met de comfortabele voorsprong op het bord haalde Genk de voet dan ook van het gaspedaal, waarna de grootste kansen nog voor zulte Waregem waren. Zo moest Vandevoordt een uitstekende parade uit zijn mouw schudden om Fadera het scoren te beletten en kwam ook Dompé even later niet tot scoren.

In de absolute slotfase kreeg Stan Braem nog twee uitgelezen kansen om zijn eerste profgoal te maken, maar telkens werd hij gestuit door een sterke Vandevoordt. Castro zette daar namens Genk nog een afgeweken vrije trap tegen de paal tegenover. Toch bleef de score uiteindelijk wat ze was en zo mag Genk opnieuw drie punten bijschrijven. Het klimt zo na vier speeldagen naar de tweede plaats. Essevee blijft op zijn beurt wat onderin hangen met 4 op 12.