Club Brugge wint ondanks gemiste strafschoppen verdiend op het veld van OH Leuven

Na de magere 4 op 9 kon Club Brugge nu ook de nul vegen op verplaatsing. OH Leuven was geen partij voor de landskampioen. Hans Vanaken miste zelfs nog twee strafschoppen.

Nee, Club Brugge is niet dood of ziek. De landskampioen is misschien hooguit wat verkouden en Carl Hoefkens kan toch de juiste arts zijn. De nieuwe coach stond al na drie speeldagen onder druk maar zijn ploeg ging er helemaal voor aan Den Dreef en had nog voor het uur al gewonnen spel. De rust is alvast voor even hersteld.

Na de draw tegen Zulte Waregem nam Carl Hoefkens zijn jonge verdediger Otasowie nog in bescherming en vond dat hij het nog zo slecht niet had gedaan. In Leuven zette hij de Amerikaan echter wel op de bank. De kans dus voor Abakar Sylla om te laten zien dat hij klaar is voor het grote werk na zijn passage bij Club NXT. ‘Omdat ik veel eis van mijn verdedigers en ze vraag om hoog druk te zetten, hebben die mannen het moeilijk’, erkende Hoefkens in de aanloop van de partij.

Sylla kreeg echter een kwartiertje de tijd om zijn draai te vinden. Club startte offensief vol overgave en de Leuvense fanfare was nog bezig met de instrumenten af te stemmen of blauw-zwart had al gescoord. Een knappe actie van Jutgla was het en zijn schot was ook prima maar week helaas voor Club af via Nielsen, die buitenspel stond. Geen vroege 0-1 dus, OHL probeerde het in de omschakeling via Holzhauser maar het lukte niet echt om Tamari, Maertens en de twee spitsen te bereiken. Naast Nsingi stond nu plots Hamza Mendyl in de plaats van Thorsteinsson, maar veel kon de Marokkaan aanvankelijk niet laten zien.

Knietje voorkomt crisis

Dat gold alvast niet voor zijn makker Nsingi. Club had op dat moment al op voorsprong moeten staan, ware het niet dat Pletinckx nog een bal van Jutgla van de lijn had gehaald. Ook Vanaken toonde met een schot dat Club er snel korte metten mee wilde maken. Maar dan ging plots weer even het licht uit bij de veelvoudige landskampioen.

Sylla verslikte zich dan toch op identieke wijze als zijn voorganger Otasowie vorige week en Nsingi kon alleen op Mignolet afgaan. Hij legde de bal keurig naast de fluogele Brugse doelman en Den Dreef stond direct in lichterlaaie. Iedereen gierde van de pret mee met het eeuwige Sweet Caroline, tot de VAR een abrupt einde maakte aan het feestje. Nsingi stond een halve knie buitenspel. De Bruggelingen haalden opgelucht adem. Een knietje kon dus de eerste crisis voorkomen.