Tweede Europese titel voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky heeft na de afvallingskoers van zaterdag een tweede gouden medaille gepakt op het EK baanwielrennen in München.

Kopecky domineerde spelenderwijs de puntenkoers van start tot finish en werd nooit bedreigd in haar rush naar goud. De Italiaanse Silvia Zanardi en Victoire Berteau uit Frankrijk completeerden het podium.

Aanvankelijk hield Kopecky zich in haar regenboogtrui nog gedeisd maar toen de Britse Neah Evans versnelde, wist ze dat ze moest komen. En dat deed ze superieur. In de bonusronde graaide ze meteen de volle 20 punten mee.

Ook bij de tussensprints was het merendeel van de punten voor de regerend wereldkampioene weggelegd. De tussenstand sprak al vrij snel boekdelen: 28 voor Kopecky, 13 voor Evans. Die voorsprong liet ze zich niet meer ontnemen en reed gezwind verder. Het enige waar Kopecky rekening moest mee houden was dat haar naaste concurrentes geen bonusrondes in de wacht sleepten. En hoe kan je dat beter doen dan die gewoon zelf te verzilveren?

Toen Kopecky dominant haar derde bonusronde pakte, had ze 39 punten voor op Zanardi. De titel was toen al lang een feit. Uiteindelijk zou Kopecky finishen met 85 punten, 53 voor Zanardi en 47 voor Berteau.