Lisa Vaelen komt 0.016 punten te kort voor podiumplaats op EK-finale

De Belgische gymnaste Lisa Vaelen heeft net niet voor een stunt gezorgd op het EK turnen in München. Tijdens de toestelfinale op de sprong zette ze een score van 13.583 neer, amper 0.016 punten te weinig voor de bronzen medaille.

De finale werd helaas ontsierd door enkele zware blessures. Zowel de Italiaanse D’Amato als de Bulgaarse Georgieva landden slecht bij hun eerste sprong en moesten opgeven. Het goud ging naar de Hongaarse Zsofia Kovacs.

Vaelen totaliseerde na twee sprongen 13,583 punten (14,133 & 13,033). Na een prachtige eerste sprong liet ze bij haar tweede een steek vallen door een te grote stap bij de landing. Daarmee greep ze maar net naast het brons. Dat ging met 13,599 naar de Française Aline Friess.

De Europese titel in de Olympiahalle was voor de Hongaarse Zsofia Kovacs. Die haalde het met 13,933 punten voor de Italiaanse allroundkampioene Asia D’Amato, tweede met 13,716 punten.Lisa Vaelen eindigde eerder deze week als vijfde in de allroundcompetitie (donderdag) en werd met Team Belgym ook vijfde in de landencompetitie (zaterdag).

Valpartij GeorgievaDe Bulgaarse Valentina Georgieva kwam bij haar eerste sprong slecht neer en moest, na een lange medische behandeling, worden afgevoerd. De finale lag daardoor een tijdje stil. Ook D’Amato blesseerde zich bij de landing na de tweede sprong.