Hear Hear | Parquet Courts doet een olympische split tussen discotheek en kelderpunk

Met Thurston Moore, Battles en Parquet Courts is New York goed vertegenwoordigd op de affiche van de eerste Hear Hear-editie. Het was die laatstgenoemde band die de Gimme Gimme-tent voor het eerst deed opleven.

Het kwartet sleurt sinds jongste plaat Sympathy for life een modulaire synthesizer en een extra percussionist mee op tournee, en dat resulteerde zondagmiddag in een even dansbare als ruige set.

Na de traag opgebouwde, schurende opener ‘Application/Aparatus’ waren het vooral nummers vanop het zes jaar oude Human performance die de setlist bevolkten. Het titelnummer deed zanger/gitarist Andrew Savage een eerste keer zijn stem mismeesteren, zijn broer Max deed wat later ‘Dust’ naadloos overgaan in het opgefokte, met tempowissels volgepropte ‘Almost had to start a fight / In and out of patience’. ‘Freebird II’, geschreven als antwoord op rednecks die steevast ‘Play Lynyrd Skynyrd’ schreeuwen op shows in zuidelijke staten, was dan weer een hooligan-anthem met een melancholisch kantje.

Na al dat geschreeuw was het tijd om te dansen. Hun extra percussionist hielp in ‘Walking at a downtown pace’ alle toevallige voorbijgangers in beweging te krijgen, de koebellen van ‘Wide awake’ en ‘Plantlife’ deden daar nog een schepje bovenop. Wat op papier een lastige split lijkt tussen discotheek en kelderpunk, wordt door Parquet Courts steevast met een olympische kwaliteit gebracht, getuige het doeltreffend rauwe een-tweetje van ‘Light up gold II’ en ‘Homo sapien’ dat op die ritmische songs volgde.

Na al dat geweld was ‘Mardi gras beads’ een welkom rustpunt, al dook er in de staart van de show alsnog een dappere crowdsurfer op in afsluiter ‘Stoned and starving’. Daarmee klokte Parquet Courts netjes af op een uur gitaargeweld, ruimschoots voldoende om ons opgepompt en oververhit de avond in te sturen.

Parquet Courts. Gezien op Hear Hear, 14/8.