Zeker 41 doden bij brand in koptische kerk in Caïro

Bij een brand in een koptische kerk in Caïro zijn zondag minstens 41 aanwezigen omgekomen en veertien gewond geraakt. Enkelen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Oorzaak van de brand in de Abou Sifien-kerk is volgens de autoriteiten kortsluiting in een airconditioner. De brand ontstond rond 9 uur ’s ochtends. De kerk is gelegen in de volkswijk Imbaba. Het duurde uren voordat de brandweer het vuur onder controle had.

De Koptische kerk is de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten. Ongeveer tien miljoen van de 102 miljoen Egyptenaren behoren tot de kerkgemeenschap.

President Abdul Fatah al-Sisi laat via Facebook weten dat de staat 25.000 Egyptische pond (ruim 1.200 euro) uitkeert aan slachtoffers van de brand. Een gemiddeld maandloon in het land bedraagt 9.200 Egyptische pond (468 euro).