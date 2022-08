Hear Hear | De krakende punkkaraoke van Billy Nomates

Meer dan een laptop en een microfoon heeft de Britse Billy Nomates niet nodig om haar punt te maken. Je snapt meteen waarom ze al samenwerkte met Sleaford Mods, dat op een soortgelijke manier tegen de schenen schopt.

De DIY-aanpak van Billy Nomates maakt groepsinteractie op het podium onbestaand en dus deed ze haar uiterste best om de voorste rijen van haar publiek fysiek aan te vuren. Was het omdat presentator Luc Janssens haar als ‘buurmeisje’ aankondigde dat ze van wal stak met ‘No’, haar sterkste nummer?

Nomates probeerde daarna de energie hoog te houden, al viel dat niet mee in de drukkende warmte die het publiek in de Yeah Yeah-tent aan de planken gelijmd hield. De voorste rijen botsen voorzichtig tegen elkaar, terwijl de rest van de tent gestaag leegliep naarmate de set vorderde. Dat een krakende microfoon vijftig procent van de muzikale input verstoorde, leidde bovendien soms af van de scherpe teksten die Nomates uitspuwde. Het hield haar gelukkig niet tegen om rond te blijven stuiteren tot er tien minuten voor het einde alsnog een nieuwe microfoon werd ingeplugd.

Meer dan een bladzijde vol moois

Karaoke is doorgaans leuker voor degene met de microfoon in de hand dan voor wie het moet aanhoren. Dat probleem stelde zich gelukkig niet bij Nomates, met dank aan de vele oneliners die je met een geoefend oor kon herkennen. Wij noteerden alvast ‘I can’t clean the entire ocean on my lunch break’ (in ‘Hippy elite’) of ‘I do not do heels and the climate ain’t right’ (in ‘Heels’) in ons inspiratieschriftje. Zo was Nomates muzikaal een leeg orkest en tekstueel veel meer dan een bladzijde vol moois.

Billy Nomates. Gezien op Hear Hear, 14/8.