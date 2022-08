Net niet voor Tim Merlier: Fabio Jakobsen is Europees kampioen op de weg

Fabio Jakobsen heeft in München de Europese titel in het wegwielrennen veroverd. De Nederlander haalde het na een saaie wedstrijd van 207 kilometer in een massasprint van Arnaud Démare en Tim Merlier. Jakobsen volgt met deze overwinning de Italiaan Sonny Colbrelli op.

Na een betekenisloze wedstrijd die gekleurd werd door twee sterke vroege vluchters, de Zwitser Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger, kregen we in de straten van München toch de verwachte massasprint te zien. Zwitser Stefan Bissegger probeerde die op 3,5 kilometer van de finish nog tevergeefs te vermijden. Daarin ging Merlier als eerste aan, maar Jakobsen en Démare gingen nog over hem. Merlier moet zich zo tevredenstellen met brons.

?????? | Fabio Jakobsen is de naam! Hij maakt het waar! Wat een sprint en wat een lead-out van Danny van Poppel! Europees kampioen! #Munich2022



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Dsx9YDoymt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 14, 2022

Na Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019), Giacomo Nizzolo (2020) en Sonny Colbrelli (2021) komt de Europese kampioen voor het eerst in vier jaar niet uit Italië.

Nieuwe wielermedaille voor België

De Belgen verschenen maar met zeven renners aan de start. Jens Keukeleire was door bondscoach Sven Vanthourenhout bij de selectie gehaald om de zieke Yves Lampaert te vervangen, maar Keukeleire moest uiteindelijk ook verstek laten gaan.

België telt nu drie medailles op de European Championships. Baanwielrenner Robbe Ghys won vrijdag zilver in de puntenkoers. Zaterdag behaalde Lotte Kopecky de gouden medaille in de afvalling.

Uitslag

1. Fabio Jakobsen in 4 uur 38’19”

2. Arnaud Démare

3. Tim Merlier

4. Danny Van Poppel

5. Sam Bennett

6. Luka Mezgec

7. Elia Viviani

8. Mads Pedersen

9. Alberto Dainese

10. Martin Laas