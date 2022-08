Taliban herdenken machtsovername met officiële feestdag

De taliban hebben in Afghanistan maandag 15 augustus tot een officiële feestdag uitgeroepen om de herovering van Kaboel een jaar geleden te herdenken.

Met de val van de Afghaanse hoofdstad op 15 augustus 2021 heroverde de islamistische groepering de controle over het land. Kaboel viel zonder geweld nadat de regeringstroepen zich teruggetrokken hadden en toenmalige president Ashraf Ghani naar het buitenland vluchtte. De Navo-troepen onder leiding van de VS organiseerden een chaotische terugtrekking vanuit de luchthaven van de hoofdstad. Tienduizenden Afghanen trokken ernaartoe in een poging het land te ontvluchten.

‘15 augustus is de eerste verjaardag van de zege in de jihad van de Afghanen, onder leiding van het islamitische emiraat Afghanistan, tegen de bezetting van de Amerikanen en hun bondgenoten’, klinkt de verklaring van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de taliban.

De terugkeer aan de macht van de taliban betekende zeker voor vrouwen en meisjes een stap achteruit. Afghanistan beleeft een humanitaire catastrofe. Bijna de helft van de bevolking wordt bedreigd door honger en met de regelmaat van de klok klagen organisaties over hoe mensenrechten met de voeten worden getreden en meisjes en vrouwen worden uitgesloten van het openbare leven.