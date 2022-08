Noorwegen heeft de rondzwervende walrus Freya laten afmaken. Het dier werd permanent belaagd door nieuwsgierige mensen. De autoriteiten hadden al gewaarschuwd dat ze Freya zouden laten inslapen omdat mensen zichzelf in gevaar brachten met hun opdringerige gedrag.

‘De beslissing om het dier te euthanaseren werd genomen na een algemene analyse van de aanhoudende bedreiging voor de veiligheid van de mens’, verklaarde de topman van de Noorse visserijadministratie, Frank Bakke-Jensen, in een persbericht.

Freya zwom vorig jaar een tijdje rond voor de Nederlandse kust en lag toen op de onderzeeër Zr. Ms. Dolfijn van de Nederlandse marine. De walrus werd dit jaar opnieuw een publiekslieveling. In een fjord bij de Noorse hoofdstad Oslo klom het dier op bootjes die vervolgens zonken. Maandag blokkeerde de walrus er een roeier, die het dier met een tuinslang probeerde te verjagen. Tevergeefs. Dinsdag kwam ze in aanraking met de politie: ook de havenpolitie probeerde Freya met een grote waterslang weg te spuiten van een boot. Een lokale nieuwswebsite publiceerde dezelfde dag een video van Freya die een zwaan aanviel – volgens een getuige met fatale afloop.

Meestal leven walrussen veel verder naar het noorden in het noordpoolgebied. Wetenschappers hadden eerder nog het plan opgevat om Freya te leren omgaan met een drijvend platform, speciaal voor haar aan een schip vastgemaakt. Zodra ze aan haar nieuwe ligplaats gewend zou zijn, zouden ze de walrus wegslepen naar de rustige noordelijke Noorse kust. Maar dat plan werd dus afgeblazen.

Eerder was Groot-Brittannië in de ban van Wally, een andere dwalende walrus. Nadat die aan de Ierse, Britse en Franse kust was opgemerkt tussen maart en september 2021, werd hij het laatst gespot aan de IJslandse kust. In november dachten de Engelsen Wally opnieuw te zien, maar het bleek toen om Freya te gaan.