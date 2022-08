Elk jaar trekt de Zwitserse kunstenaar François Monthoux naar de rivier Toleure om er een creatie uit modder te maken. Dit jaar kan hij door de droogte blijven bouwen, waardoor er een gigantische stad is ontstaan. Maar wanneer het gaat regenen, zal zijn kunstwerk weer verdwijnen in de rivier. Bekijk het in de video hierboven.

Monthoux, een natuurliefhebber, zegt dat hij bedroefd is wanneer hij overal om zich heen planten ziet sterven. ‘Het zou een ramp zijn als ik door de aanhoudende droogte jarenlang aan dit project zou kunnen doorwerken.’ Tegelijkertijd wist hij vanaf het begin dat het tijdelijk was. ‘Natuurlijk ben ik een beetje verdrietig, want heel mijn creatie zal weer verdwijnen’, aldus Monthoux.