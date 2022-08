‘Meer dan negentig doden bij overstromingen in Jemen’

In het noorden van Jemen zijn volgens de Houthi-rebellen meer dan negentig burgers om het leven gekomen bij overstromingen. Na zware regenval stortten 140 gebouwen in en raakten meer dan 5.000 andere gebouwen beschadigd, zegt een woordvoerder van de zogenoemde humanitaire raad.

Overstromingen in het noorden van Jemen troffen meer dan 24.000 gezinnen in verschillende provincies die onder controle staan van de Houthi-rebellen, zei hun woordvoerder volgens de zender Al-Masirah. Het wassende water veroorzaakte ook schade aan het historische centrum van de hoofdstad Sanaa en landbouwgronden.

Het straatarme land is al meer dan zeven jaar in een bloederige burgeroorlog verwikkeld. De vernielingen door de herhaalde overstromingen in het regenseizoen, dat in augustus afloopt, hebben de humanitaire crisis in het land nog verergerd.

Zowat anderhalve week geleden had de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) nog gemeld dat duizenden burgers ontheemd waren door overstromingen in de provincie Marib en dat huizen er ernstig beschadigd raakten. Medewerkers van de internationale organisatie hebben hulp verleend aan meer dan 3.400 families.